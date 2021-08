L’ex emiro del Qatar pronto ad investire a Palinuro?

L’ex emiro del Qatar Hamad Bin Khalifa Al Thani ha lasciato il Cilento ma prima di andare via è sceso dall’Um Alhoul e con un guizzo degli uomini della sicurezza ha depistato tutti coloro che lo aspettavano allo sbarco.

E’ salito in auto ed il corteo si è diretto verso Palinuro. In tanti si sono chiesti dove fosse andato in modo così deciso con le auto dai vetri scuri.

A Palinuro, da tempo, c’è chi intrattiene rapporti con l’entourage dell’emiro, con il suo consigliere personale, e la sua visita di ieri potrebbe essere propedeutica ad una decisione su investimenti importanti in zona.

L’ex emiro e lo staff si sono diretti verso Tenuta Punta Galera per una visita e una conoscenza lampo, “top secret” l’esito dell’incontro.

Impazzano voci che la persona che potrebbe aver incontrato possa essere Felice Merola, imprenditore che da sempre ha coltivato ed intrattenuto rapporti internazionali di un certo spessore che negli anni scorsi ha visto come suoi ospiti star di Hollywood e personaggi del mondo della moda tra cui Claudia Schiffer e Leonardo di Caprio.