Prevenzione e salute sul territorio: a Torre Orsaia una giornata di visite mediche gratuite

La prevenzione sanitaria scende in piazza nel Cilento con un’importante iniziativa dedicata alla salute dei cittadini. Domenica 7 giugno 2026, il Comune di Torre Orsaia ospiterà l’evento “La Prevenzione è Vita”, una giornata interamente dedicata a consulti specialistici e visite mediche gratuite. L’appuntamento è fissato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 presso i locali del Liceo delle Scienze Umane, in via Dante Alighieri.

L’evento nasce grazie alla sinergia tra diverse realtà istituzionali e associative del territorio. Tra i promotori figurano l’Organizzazione di Volontariato “Carmine e Francesco Speranza”, la Croce Gialla di Camerota, il Comune di Torre Orsaia e il Gruppo di Protezione Civile locale. L’iniziativa gode inoltre del supporto fondamentale dell’ASL Salerno (Dipartimento di Prevenzione), dell’Associazione Medici del Cilento, di IRComunità e della Fondazione Totò Morgana.

Un’ampia offerta di screening e consulti specialistici

I cittadini avranno l’opportunità di accedere a una vasta gamma di prestazioni sanitarie senza alcun costo. I medici specialisti impegnati nella giornata offriranno competenze in numerosi ambiti clinici, garantendo una copertura assistenziale multidisciplinare.

Il programma delle attività mediche prevede i seguenti screening e controlli:

Cardiologia e Diagnostica Vascolare: Sarà possibile effettuare ecocardiogrammi, ecocolordoppler dei tronchi sovraortici e visite cardiologiche specialistiche per la valutazione del rischio cardiovascolare.

Sarà possibile effettuare ecocardiogrammi, ecocolordoppler dei tronchi sovraortici e visite cardiologiche specialistiche per la valutazione del rischio cardiovascolare. Endocrinologia e Diabetologia: Spazio ai controlli della tiroide tramite ecografia e a consulenze specifiche per la gestione del diabete e dell’ipertensione arteriosa.

Spazio ai controlli della tiroide tramite ecografia e a consulenze specifiche per la gestione del diabete e dell’ipertensione arteriosa. Medicina Specialistica: Saranno presenti presidi di nefrologia, gastroenterologia, senologia, ginecologia e urologia-andrologia.

Saranno presenti presidi di nefrologia, gastroenterologia, senologia, ginecologia e urologia-andrologia. Ortopedia e Traumatologia: Consulti dedicati alle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.

Consulti dedicati alle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. Pediatria, Logopedia e Area Psicologica: Attenzione rivolta anche ai più piccoli e al benessere psicologico, con specialisti dedicati ai disturbi d’ansia e dell’iperattività, oltre a consulenze otorinolaringoiatriche.

Modalità di accesso e informazioni utili per i cittadini

Per garantire il corretto svolgimento delle attività e ottimizzare i tempi di attesa, gli organizzatori hanno predisposto alcune regole fondamentali per l’accesso ai servizi. Ciascun paziente potrà usufruire di una sola prestazione medica. Per coloro che intendono sottoporsi alla visita diabetologica, è fortemente consigliato presentarsi a digiuno, mentre per tutti i consulti è utile portare con sé i referti di visite ed esami precedenti.

Le prenotazioni e le richieste di informazioni sono attive nella fascia oraria dalle ore 09:30 alle ore 13:00 ai seguenti contatti telefonici, suddivisi in base alle specialità richieste:

Cristina (393 9037307): per Cardiologia, Tronchi Sovraortici, Senologia e Diabetologia.

per Cardiologia, Tronchi Sovraortici, Senologia e Diabetologia. Pietrina (340 9706503): per Ecocardiogramma, Endocrinologia e Pediatria.

per Ecocardiogramma, Endocrinologia e Pediatria. Giusy (331 5441405): per Nefrologia, Ortopedia, Otorino, Logopedia e Disturbi d’Ansia.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale a tutti i professionisti che, attraverso la loro prestazione volontaria, permettono la realizzazione di questa importante giornata di screening. In caso di impossibilità a presentarsi o di ritardo rispetto all’orario concordato, si prega di avvisare tempestivamente la Sig.ra Pietrina al numero 340 9706503.