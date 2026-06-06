Attualità

Europa e Giovani: a Capaccio Paestum la Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio

Al via a Capaccio Paestum la Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio su Europa, geopolitica e giovani

Alessandra Pazzanese

“Europa e Giovani” questo il tema della Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio che ha preso il via ieri a Capaccio Paestum.

I lavori sono stati articolati intorno ad argomenti di stretta attualità:

  • Dal ruolo dell’Europa nell’attuale “disordine globale” passando per l’analisi delle nuove dinamiche geopolitiche;
  • I corridoi strategici per approfondire come la finanza e il comparto creditizio possano supportare concretamente la crescita europea.

Al centro il futuro delle nuove generazioni

Al centro del dibattito anche le tematiche che riguardano i giovani, con analisi puntuali su come affrontare le sfide cruciali dell’istruzione, dell’innovazione, dell’imprenditoria e del benessere psicologico. A portare i saluti della Città di Capaccio Paestum, ieri, presso la Sala Conferenze del Savoy Hotel, il Sindaco Gaetano Paolino che ha ricordato l’impegno per rendere la Città dei Templi sempre più attrattiva e accogliente.

Gli interventi

Ai microfoni di InfoCilento Andrea Prete, presidente UnionCamere, Fulvio Bonavitacola, Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania e il Sindaco, Paolino.

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