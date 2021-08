Vallo, corsa a 4 per la carica di sindaco. Accordo Sansone – Botti

Si profila una corsa a quattro per le prossime amministrative a Vallo della Lucania. In questi giorni, in vista del ritorno alle urne che segnerà la fine del sindacato di Antonio Aloia, le compagini in campo stanno chiudendo le liste che andranno presentate tra poco più di una settimana.

L’ultima novità riguarda il consigliere uscente del Partito Democratico Nicola Botti che ha detto si all’accordo con Antonio Sansone, nonostante nelle scorse settimane si ipotizzasse un avvicinamento a Marcello Ametrano.

Botti ha definito il patto con Sansone “un atto di responsabilità, un gesto di grande amore per Vallo”.

L’attuale amministrazione, invece, è ormai unita attorno alla figura dell’assessore Genny De Cesare che ha il sostegno anche dell’ex consigliere regionale Luigi Cobellis.

Marcello Ametrano non sarà della squadra: continuerà la sua corsa alla carica di sindaco. Era stato il primo ad ufficializzare la candidatura.

La quarta lista è quella del Movimento 5 Stelle. Il nome che è tornato d’attualità è quello di Pietro Miraldi, già candidato con i pentastellati alle scorse amministrative.

Miraldi, però, aveva interrotto il suo percorso amministrativo in anticipo, lasciando tra le polemiche il consiglio comunale e il partito. Ora è pronto a tornare da protagonista con il sostegno del senatore Castiello che cinque anni fa non era ancora parlamentare.