Human Library: dalla Danimarca a Capaccio Paestum, ecco di cosa si tratta

Si terrà mercoledì 25 agosto, sul Lungomare di Capaccio Paestum, la Human Library, una Biblioteca Umana dove i lettori non prendono in prestito libri, ma persone, con l’obiettivo di andare oltre il “titolo” e imparare a leggerne la storia senza giudicare. The Human Library è un’organizzazione e un movimento internazionale che ha avuto inizio a Copenaghen, in Danimarca, nel 2000, ed è oggi in diffuso in più di 80 paesi.

Human Library: l’appuntamento è per domani sera sul lungomare di Capaccio-Paestum

Il concetto è semplice: i lettori si recano allo sportello della Biblioteca Umana, dove i bibliotecari indicano quali libri-persone sono presenti nel catalogo. Una volta scelto con quale libro umano parlare, ci si siede presso la postazione stabilita e si comincia una conversazione aperta, dove ogni domanda sull’argomento è benvenuta. I libri, infatti, rappresentano delle “categorie”, degli “stereotipi”, e la mission con cui nasce la Biblioteca Umana è proprio quella di permettere ai lettori di non soffermarsi al pregiudizio, ma comprendere che dietro quell’etichetta c’è una persona, con un proprio vissuto e una propria esperienza che meritano di essere conosciuti.

L’evento cala il sipario sulla Rassegna “Maree”

The Human Library è, inoltre, l’evento conclusivo dell’intera Rassegna “Maree”, organizzata dall’Associazione Amici del Mare, una serie di incontri culturali che hanno caratterizzato il Lungomare di Capaccio Paestum nei mesi di luglio e agosto. Tanti gli eventi organizzati, tra cui convegni, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e iniziative astronomiche, con l’unico intento di creare momenti di condivisione e riflessione. “Cultura è sapere che al Mondo esiste l’altro” e proprio su quest’affermazione di un importante critico italiano si è mossa la rassegna, ponendo al centro letteratura e diritti umani. L’ultimo appuntamento è, dunque, mercoledì 25 agosto dalle ore 21.30. Questo, così come tutti gli eventi organizzati, sono a ingresso gratuito.