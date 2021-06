Associazione Amici del Mare: il primo luglio la rassegna culturale “Maree”

Si terrà il primo luglio alle ore 21.00, presso il Lido Nettuno in località Laura, la presentazione della Rassegna “Maree”. Si tratta di una serie di eventi culturali organizzati dall’Associazione Amici del Mare, che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto sul lungomare di Capaccio Paestum. La Rassegna è patrocinata dallo stesso Comune di Capaccio Paestum e da WikiPoesia, l’Enciclopedia Poetica più consultata d’Italia.

La stessa manifestazione ha in programma diverse attività di carattere letterario, teatrale e musicale, che saranno svelate nel corso della serata del primo luglio. La serata del primo luglio, oltre a raccontare nel dettaglio le iniziative in programma, sarà caratterizzata anche dalla buona musica. A seguire, infatti, il giovane e talentuoso cantautore Luciano Tarullo allieterà il pubblico con il suo concerto in acustico.

Le parole del Presidente dell’associazione Amici del Mare Mariateresa Voza

“L’obiettivo che si prefigge la Rassegna è quello di continuare a offrire a residenti e turisti momenti di incontro e confronto. Di continuare così come avvenuto nel corso degli anni passati con la Festa del Mare. Purtroppo la pandemia ci ha fermati l’anno scorso, tuttavia il nostro impegno non è venuto meno, anzi. Improntare le nostre attività sulla valorizzazione culturale e sociale vuole creare proprio un momento di riflessione sul tempo presente, senza tralasciare quanto fatto finora con impegno, fatica, ma soprattutto con grande spirito di condivisione”.