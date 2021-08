Rutino, si punta a riqualificare un immobile di proprietà comunale

- Ads -

RUTINO. Il comune amministrato dal sindaco Giuseppe Rotolo, punta a mettere in sicurezza il proprio patrimonio comunale.

L’Ente, infatti, ha deciso di riqualificare l’immobile di via Paestum. Per farlo utilizzerà le risorse provenienti dal decreto dell’11 novembre 2020 da parte del Ministero dell’Interno che assegna contributi ai progetti per questa tipologia di interventi.



Inizialmente i lavori previsti riguardavano la stazione dei carabinieri di Rutino, ma la necessità di procedere con immediatezza e celerità alla progettazione, ha spinto l’amministrazione a spostare l’obiettivo da questo punto di vista.

Della somma in dotazione verranno impiegati 49.857,23 euro: 39.084,51 euro per l’esecuzione dei lavori, la restante parte per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA.