Ambrogio Quintero: nuova guida tecnica per la Juniores della Polisportiva Santa Maria

Oltre alla campagna acquisti la Polisportiva Santa Maria è da sempre vicina alla causa dei giovani. Con la promozione in prima squadra del tecnico Angelo Nicoletti restava vuota la casella dell’allenatore della Juniores dei cilentani. Sarà Ambrogio Quintero a trainare la compagine giovanile giallorossa come reso noto nella mattinata di oggi dall’ufficio stampa del club.

Ambrogio Quintero: è lui la nuova guida tecnica della Juniores della Polisportiva Santa Maria

Prende forma anche la Juniores Nazionale con la nomina di responsabile tecnico della Juniores Nazionale di Ambrogio Quintiero. L’allenatore, 33enne saprese, è reduce dall’esperienza sulla panchina della Juniores Nazionale del Francavilla, altra compagine di serie D. Nel suo cammino da allenatore, dopo gli inizi nel Golfo di Policastro, una vittoria del campionato regionale con la Juniores dello Sporting Sala e una vittoria del campionato con il Buccino Volcei nella categoria Juniores Elite. Tra gli incarichi svolti c’è anche quello di collaboratore dell’area scouting del Frosinone Calcio per il Sud Italia. La Polisportiva Santa Maria, quindi, in linea con la scelta di mister Nicoletti per la Prima Squadra, prosegue sul percorso della territorialità anche per la Juniores, con la nomina di Quintiero, un tecnico giovane, qualificato e cilentano, al fine di dare sempre più spazio ai giovani del territorio.

“Insieme più forti” è l’iniziativa della Polisportiva Santa Maria. La stessa è finalizzata a promuovere l’abbinamento dei marchi delle attività imprenditoriali e commerciali presenti a Castellabate e nei territori limitrofi alla squadra di calcio giallorossa. I pacchetti di sponsorizzazione prevedono diverse soluzioni a costi accessibili e variabili sulle esigenze e sugli obiettivi commerciali e di marketing specifici dell’azienda. Si tratta di una pubblicità integrata attraverso i vari canali di comunicazione del club. Questa è in grado di garantire all’azienda partner ottimi ritorni di immagine e di far crescere il progetto “Sport e Territorio”. L’iniziativa che la famiglia Tavassi sta portando avanti da anni, facendo diventare la Polisportiva Santa Maria uno strumento sportivo, sociale ed educativo per Castellabate e per tutto il territorio. Per ulteriori info e scoprire i pacchetti di sponsorizzazioni, gli interessati possono scrivere una mail a comunicazione@polisportivasantamaria.it