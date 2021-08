Gabriel Leite Borges: innesto brasiliano per la Polisportiva Santa Maria

Continua la campagna di rafforzamento della Polisportiva Santa Maria che nelle ore scorse ha reso noto l’arrivo del brasiliano Gabriel Leite Borges. Tassello importante per il tecnico cilentano Angelo Nicoletti chiamato a guidare l’organico giallorosso nella sua seconda stagione in Serie D. Il calciatore era stato annunciato poco più di 24 ore fa dal nuovo direttore sportivo Antonio Amodio, che durante la presentazione del club aveva lasciato intendere, senza troppi giti di parole, l‘acquisto del calciatore carioca. Questa la nota diffusa dalla stessa società giallorossa, che giocherà le sue gare interne come di consueto allo stadio “Antonio Carrano”.

Polisportiva Santa Maria: arriva Gabriel Leite Borges

Gabriel Leite Borges è un calciatore della Polisportiva Santa Maria. Il trequartista brasiliano, classe 1995, sarà a disposizione di mister Angelo Nicoletti per il ritiro pre-campionato in programma a Polla (Sa) dal 16 al 29 agosto. Piede mancino, dotato di grandi doti tecniche, ha giocato nell’ultima stagione in Italia con le maglie di Luparense, Arzignano Valchiampo e Trento, con cui ha poi tagliato il traguardo della Lega Pro.

Dal campionato Paulista alla Serie D italiana

Gabriel Leite Borges è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Paulista, per poi approdare al Palmeiras. Da lì, quindi, diverse esperienze in Brasile, prima del suo arrivo in Italia. A lui va il benvenuto della proprietà, la famiglia Tavassi, e di tutta la dirigenza giallorossa, sperando di poter raggiungere insieme risultati importanti.

“Insieme più forti” è l’iniziativa della Polisportiva Santa Maria. La stessa è finalizzata a promuovere l’abbinamento dei marchi delle attività imprenditoriali e commerciali presenti a Castellabate e nei territori limitrofi alla squadra di calcio giallorossa. I pacchetti di sponsorizzazione prevedono diverse soluzioni a costi accessibili e variabili sulle esigenze e sugli obiettivi commerciali e di marketing specifici dell’azienda. Si tratta di una pubblicità integrata attraverso i vari canali di comunicazione del club. Questa è in grado di garantire all’azienda partner ottimi ritorni di immagine e di far crescere il progetto “Sport e Territorio”. L’iniziativa che la famiglia Tavassi sta portando avanti da anni, facendo diventare la Polisportiva Santa Maria uno strumento sportivo, sociale ed educativo per Castellabate e per tutto il territorio. Per ulteriori info e scoprire i pacchetti di sponsorizzazioni, gli interessati possono scrivere una mail a comunicazione@polisportivasantamaria.it