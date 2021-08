Presentazione Polisportiva Santa Maria: le prime parole della stagione

Serata di presentazione per la Polisportiva Santa Maria, che ieri ha aperto il sipario sulla stagione 2021-2022. Novità annunciate, per la seconda annata in Serie D, quelle del nuovo tecnico Angelo Nicoletti e del direttore sportivo Antonio Amodio. I due hanno fatto gli onori di casa insieme al presidente Francesco Tavassi e al direttore generale Alberico Guariglia. Questi i principali passaggi dei tesserati giallorossi.



Polisportiva Santa Maria: le parole del presidente Francesco Tavassi nella presentazione di ieri



“Abbiamo fatto una stagione importante e vogliamo fare ancora meglio. Vogliamo continuare a crescere e per farlo abbiamo individuato nel direttore sportivo Antonio Amodio, la figura giusta per darci una mano in questa direzione, insieme al direttore generale Alberico Guariglia, e al mister Angelo Nicoletti, che sono sicuro ci darà grandi soddisfazioni con il suo lavoro”.

Presentati anche il ds Antonio Amodio e il mister Angelo Nicoletti

Queste le parole di Antonio Amodio, nuovo direttore sportivo giallorosso giunto nel Cilento dopo i trascorsi a Sorrento.

“Non sono qui per caso. Sono giovane e ambizioso, proprio come questa società, che sicuramente potrà contribuire a farmi crescere”. Lo stesso dirigente annuncia ai tifosi, curiosi di calcio mercato, il prossimo innesto, il brasiliano Borges.



Le parole Angelo Nicoletti e del direttore generale Alberico Guariglia

Le dichiarazioni del nuovo allenatore dei cilentani Angelo Nicoletti.

“Sono orgoglioso, così preferiamo chiamarlo tutti da questi parti. E’ sempre una gioia mettere piede sul Carrano e voglio ricambiare la fiducia della società. Trovo una squadra che già ha fatto molto bene l’anno scorso, fatta in primis di uomini, che stiamo ovviamente puntellando ove necessario”.

La sintesi finale di una splendida serata, in pieno stile Polisportiva Santa Maria, sta tutta nelle parole del direttore generale Alberico Guariglia:

“Ci apprestiamo a vivere i 90 anni del club e vogliamo festeggiare questo compleanno nel migliore dei modi. E per farlo c’è bisogno del contributo di tutti”.