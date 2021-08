Polisportiva Santa Maria: conferenza stampa alle porte per i giallorossi

Non solo mercato in casa Polisportiva Santa Maria, team che nelle scorse ore aveva annunciato date e luogo del suo ritiro, fissato a Polla dopo Ferragosto. La stessa società poi ha reso noto che venerdi ci sarà la presentazione del nuovo tecnico Angelo Nicoletti e del direttore sportivo Antonio Amodio. Questi gli annunci dello stesso sodalizio giallorosso.

Venerdi la presentazione della Polisportiva Santa Maria

Sarà presentata ufficialmente venerdì pomeriggio (6 agosto) alle 18.30 presso il Kipos Relax Bar, all’interno di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, la stagione sportiva 2021/22 della Polisportiva Santa Maria, impegnata nel campionato di serie D. Nell’occasione, oltre ad illustrare le principali novità per il prossimo anno sportivo ormai alle porte, saranno presentati a stampa e tifosi il direttore sportivo Antonio Amodio e l’allenatore Angelo Nicoletti. La presentazione si terrà in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid.

Giallorossi in ritiro a Polla

Sarà lo stadio “Antonio Medici” di Polla (Sa) il quartier generale della Polisportiva Santa Maria dal 16 al 29 agosto. I giallorossi del Cilento hanno, infatti, scelto la cittadina del Vallo di Diano per effettuare la preparazione in vista del prossimo campionato di serie D. La dirigenza cilentana, dopo aver raggiunto l’intesa con l’Amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, è stata già nei giorni scorsi nel centro valdianese, con lo staff tecnico, per effettuare un sopralluogo.

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno definite anche le amichevoli che la Polisportiva affronterà durante il ritiro. Intanto, si comincia martedì (3 agosto) allo stadio “Carrano” con visite mediche e test fisici, prima di sudare nelle prime due settimane di agosto, sempre presso l’impianto sportivo di Santa Maria di Castellabate, agli ordini di mister Nicoletti e del suo staff tecnico. Poi, dopo ferragosto, la truppa giallorossa si trasferirà nel Vallo di Diano, per proseguire la preparazione.