Polisportiva Santa Maria: doppio colpo di mercato in casa giallorossa

Continuano i movimenti di mercato in casa Polisportiva Santa Maria. La società giallorossa, affidata nei giorni scorsi, al tecnico cilentano Angelo Nicoletti, sta allestendo una rosa competitiva per affrontare il suo secondo campionato consecutivo in Serie D. Il club caro alle famiglie Tavassi e Carrano nella mattinata di oggi ha reso noto altri due innesti. Questo il comunicato del sodalizio reduce dalla permanenza nella categoria dopo l’ultimo campionato di quarta serie.

Polisportiva Santa Maria: doppia ufficialità di mercato per il club cilentano

Doppio innesto in casa Polisportiva Santa Maria. Hanno firmato con la società giallorossa del Cilento Roberto Masullo e Vasileios Emmanouil. Masullo, terzino sinistro, classe 1992, arriva dal Sorrento, proprio come il direttore sportivo Antonio Amodio, che l’ha fortemente voluto anche in questa nuova avventura in terra cilentana. Dotato di ottime qualità sia in fase di spinta che di difesa, Masullo può vantare più di 100 presenze anche in C tra Campobasso, Bellaria Igea, Teramo, Siena e Piacenza.

Vasilios Emmanouil, centrocampista greco, classe 1993, è stato nell’ultima stagione avversario della Polisportiva Santa Maria con la maglia del Castrovillari. Con la maglia dei calabresi, il calciatore greco ha collezionato 28 presenze e 4 gol.

La Polisportiva Santa Maria dà il benvenuto ai due atleti, con l’auspicio di poter raggiungere insieme traguardi importanti.

“Insieme più forti” è l’iniziativa della Polisportiva Santa Maria. La stessa è finalizzata a promuovere l’abbinamento dei marchi delle attività imprenditoriali e commerciali presenti a Castellabate e nei territori limitrofi alla squadra di calcio giallorossa. I pacchetti di sponsorizzazione prevedono diverse soluzioni a costi accessibili e variabili sulle esigenze e sugli obiettivi commerciali e di marketing specifici dell’azienda. Si tratta di una pubblicità integrata attraverso i vari canali di comunicazione del club. Questa è in grado di garantire all’azienda partner ottimi ritorni di immagine e di far crescere il progetto “Sport e Territorio”. L’iniziativa che la famiglia Tavassi sta portando avanti da anni, facendo diventare la Polisportiva Santa Maria uno strumento sportivo, sociale ed educativo per Castellabate e per tutto il territorio. Per ulteriori info e scoprire i pacchetti di sponsorizzazioni, gli interessati possono scrivere una mail a comunicazione@polisportivasantamaria.it