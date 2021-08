Cannalonga: restyling per l’area esterna della scuola primaria

CANNALONGA. Si punta alla sistemazione dell‘area esterna della scuola primaria di Cannalonga, Ente retto dal sindaco Carmine Laurito.

Le spese per l’intervento di messa in sicurezza

Già fissato, seppur in via approssimativa, il quadro economico di spesa in 183.101 euro: risorse che sono richieste al MIUR nell’ambito del bando che assegna fondi ai progetti di adeguamento e messa in sicurezza di palestre, aree di gioco e impianti sportivi adibiti ad uso didattico.

C’è tempo fino al 2023 per aspettare il finanziamento e l’eventuale inizio dei lavori

Se finanziato, sarà inserito nel piano triennale 2021-2023 delle opere pubbliche comunale.