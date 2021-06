Paura a Sala Consilina: auto contro pullman carico di passeggeri

Attimi di paura nella notte a sala Consilina.un’auto è andata a schiantarsi contro un pullman a carico di passeggeri nei pressi del terminal bus.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, una Golf Wolkswagen condotta da un ragazzo di Sala Consilina è finita contro il bus con diverse persone a bordo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Per la rimozione dei veicoli è intervenuto il soccorso stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina. È stato necessario l’utilizzo di 2 autogru e di un carrellone speciale per rimuovere il pullman.