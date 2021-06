Paura questa sera ad Atena Lucana. Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla SS598.

Una utilitaria è finita contro un muro, le due persone che erano a bordo, entrambe residenti in provincia di Potenza sono rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave e trasportate presso l’ospedale di Polla.

Sul posto per la rimozione dell’auto incidentata il soccorso stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.