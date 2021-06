Dramma a Serramezzana: 46enne cade con l’auto in un dirupo e muore

Dramma nella notte nel piccolo comune di Serramezzana. Un uomo di 46 anni è morto dopo essere precipitato con l’auto in un dirupo.

La vittima, Giovanni Di Paola, residente nel piccolo borgo cilentano, era alla guida della sua Fiat 600, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada precipitando in un dirupo lungo la strada provinciale in località Torre dei Cesari.

Immediati i soccorsi. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 e vigili del fuoco. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Da comprendere la dinamica del sinistro. Forse un colpo di sonno o un attimo di distrazione potrebbe essere stato fatale per Giovanni Di Paola.

La notizia dell’incidente mortale si è subito diffusa a Serramezzana, comunità in lutto per la tragedia.