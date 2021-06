Omignano: ok al restyling del campetto e del Parco giochi

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza del campetto sportivo/ricreativo, con annesso Parco Giochi, sito in Omignano capoluogo, alla via Europa, per complessivi € 40.375,00.

L’importo dell’intervento in programma corrisponde alle prime due annualità del contributo assegnato al Comune con il DPCM del 17 luglio 2020; la legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Il totale del contributo assegnato al comune di Omignano dal 2020 al 2023, è di € 20.187,50 annui dal 2020 al 2023, per complessivi € 80.750,00.