Covid a Laurino: morta 93enne, preoccupano le condizioni di una suora

LAURINO. Il Comune cilentano piange C.T., 93 anni. L’anziana signora era ricoverata presso l’ospedale civile di Agropoli in gravi condizioni dopo aver contratto il covid. Purtroppo, nonostante le cure da parte dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare. E’ morta nelle prime ore della mattinata.

Restano gravi le condizioni di una delle due suore, pure ricoverata presso il reparto covid del nosocomio agropolese.

Dolore nella comunità di Laurino quando si è appresa la notizia. Tra gli oltre trenta positivi anche il parroco. Ed è su di lui che in paese sono emerse polemiche.

Il prete, a quanto pare, non aveva l’abitudine di indossare la mascherina durante la celebrazione della messa. Ci sarebbero anche foto e video che lo ritraggono senza mascherina. Un cluster si sarebbe diffuso proprio all’interno della Chiesa, in particolare tra i componenti del coro.