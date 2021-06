L’almanacco del 3 giugno 2021

E’ il 154° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 211 giorni.

Santi del giorno

San Carlo Lwanga e compagni (Martiri)

Santa Clotilde (Regina)

San Cecilio di Cartagine

San Davino Armeno (Venerato a Lucca)

San Genesio di Clermont (Vescovo)

San Kevin (Coemgen, Abate di Glendalough)

San Lifardo (Vescovo)

Sant’Adamo di Guglionesi (Monaco)

Santa Oliva di Anagni (Eremita)

Etimologia

Clotilde, deriva dal germanico, e precisamente da “hluda”, “famoso”, e “hildjo”, “battaglia”, uniti nel significato di “celebre in battaglia”, “che ha conquistato la gloria sul campo di battaglia”. Il personale si è attestato in Italia sin dal VI secolo, grazie al culto per la moglie di Clodoveo, re dei Franchi, ed in seguito per essere divenuto tradizionale in Casa Savoia.

Proverbio del giorno

Tra maggio e giugno fa il buon fungo.

Aforisma del giorno

Il cloroformio ha permesso a qualsiasi imbecille di fare il chirurgo. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1969 – Ultimo episodio di Star Trek

1944 – Nasce la CGIL

Sei nato oggi?

La tua intelligenza è acuta, ma la forza di volontà, spesso, non la sorregge. Troppe esitazioni e troppi dubbi frenano il tuo agire e spesso finisci col rinchiuderti in te stesso rinunciando alle occasioni positive: nel lavoro, nelle amicizie e nell’amore. Sii più fiducioso e tutto andrà meglio.

Celebrità nate in questo giorno

1977 – Checco Zalone

1950 – Maurizio Mattioli

1925 – Tony Curtis

Scomparsi oggi

2016 – Cassius Clay

2001 – Anthony Quinn

1977 – Roberto Rossellini

1924 – Franz Kafka

1899 – Johann Strauss

1963 – Papa Giovanni XXIII