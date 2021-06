Un ascensore nel cimitero di Sanza: presto l’attivazione

SANZA. Si concretizza con l’attenzione per i fragili, una promessa assunta qualche tempo fa, da parte dell’amministrazione comunale, di dotare di un ascensore per il primo piano del cimitero a disposizione di coloro che fanno visita ai propri cari defunti. Manca ancora poco, ma i lavori sono quasi conclusi per l’istallazione dell’ascensore posizionato di fianco alla scala d’accesso al primo piano del cimitero comunale di Sanza.

Un ascensore per il cimitero: opera da 64mila euro

Un progetto complesso, realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale su indicazione dell’amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, approvato e finanziato con fondi del comune, pari a circa 64 mila euro.

Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, che va nella direzione di dare supporto alle persone in difficoltà motoria, ai disabili innanzitutto, che ora potranno accedere con comodità al piano superiore del cimitero.

“Ci siamo quasi, manca poco alla conclusione dei lavori – ha commentato l’assessore alle politiche sociali, Marianna Citera – Avevamo raccolto le richieste di alcuni nostri concittadini che avevano manifestato questa esigenza che peraltro era palese e ci siamo attivati fin da subito per dotare questo luogo di un servizio necessario”.

“Una risposta concreta dunque, come nel nostro modo di agire, al superamento degli ostacoli di mobilità soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito – I lavori stanno procedendo celermente, per questo voglio ringraziare la ditta esecutrice degli stessi per aver compreso che questa per noi era una priorità. Abbiamo istallato un impianto di ultima generazione dotato di tutti i sistemi di sicurezza che consente l’accesso agevole, a persone con disabilità al piano superiore della struttura, fino ad oggi impedito per i diversamente abili, dalla presenza di scale e di una passerella con una pendenza molto disagevole. Ancora qualche giorno per terminare il tutto, poi il collaudo e l’ascensore sarà disponibile e funzionante” ha concluso il sindaco Esposito.