Maraio e Volpe tengono a battesimo il circolo PSI di Agropoli

Apre il circolo del PSI ad Agropoli. Un appuntamento importante, quello di oggi, che ha visto la presenza anche di Enzo Maraio, segretario nazionale del partito, del consigliere regionale Andrea Volpe e del segretario provinciale Silvano del Duca. Con l’apertura di un circolo, il PSI ufficializza la sua presenza ad Agropoli anche in vista delle prossime elezioni comunali quando potrebbe rappresentare l’ago della bilancia tra il Pd, forza maggioritaria, e gli altri schieramenti che ad oggi risultano essere contrapposti o comunque critici con l’attuale amministrazione comunale.

Un appello all’unità è arrivato da Enzo Maraio il quale, nel suo intervento, oltre a sottolineare l’importanza di una crescita del partito sul territorio, ha confermato il ruolo importante che può avere il PSI in ambito cittadino. A guardare con attenzione al suo intervento anche la politica capacese con un richiamo di Maraio al consigliere comunale Luca Sabatella, al momento in minoranza, a riavvicinarsi all’amministrazione comunale guidata da Alfieri, visto come una figura importante sul territorio oltreché un prezioso alleato.

Anche il consigliere regionale Andrea Volpe, il quale già da tempo sta svolgendo un’attenta attività sul territorio diretta a risolvere talune problematiche, su tutte quelle della fascia costiera, ha sottolineato l’importanza del circolo locale e del lavoro già svolto sul territorio dai suoi componenti.

Tra i presenti anche il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e quello di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il consigliere provinciale Luca Cerretani.

A fare gli onori di casa Antonella Tommasone, coordinatrice del circolo e il consigliere Franco Di Biasi.

Quest’ultimo a margine della cerimonia si è mostrato soddisfatto: “Devo ammettere che non mi aspettavo tanta partecipazione da parte di amici e anche di personalità di spicco di altre realtà locali, a me da sempre vicine. Da oggi, il senso di responsabilità nei confronti del nostro territorio è aumentato, ci batteremo uniti allo sviluppo e al miglioramento di esso, facendo sentire sempre forte la nostra vicinanza ai cittadini”.

Il circolo è stato intitolato a Isidoro Pacifico, medico e politico