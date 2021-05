Agropoli: apre il circolo del Psi

E’ prevista per domenica 30 maggio l’inaugurazione della sede del Psi ad Agropoli. L’appuntamento è previsto alle ore 11. Per l’occasione saranno presenti in città il segretario nazionale Enzo Maraio, il consigliere regionale Andrea Volpe, il consigliere comunale Franco Di Biasi e la coordinatrice Antonella Tommasone.

La sede del Partito Socialista Italiano ad Agropoli è nei pressi del centro, in via Gabriele D’Annunzio 2.

Il Psi è attivo già da alcuni mesi ad Agropoli. Prima si è registrata l’adesione al partito del consigliere comunale Di Biasi, poi, nel marzo scorso, è arrivata la nomina della coordinatrice Tommasone.