Perdifumo, un protocollo d’intesa per le attività di protezione civile

PERDIFUMO. Raggiunta l’intesa tra il comune di Perdifumo, retto dal sindaco Vincenzo Paolillo e l’associazione di volontariato “Protezione Civile Gruppo Lucano”.

Una strategia finalizzata a sviluppare le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze al fine di mitigare gli eventi calamitosi, sempre possibili, anche in vista dell’imminente stagione estiva.

L’Associazione è dotata di propri mezzi, quindi non ci sono spese esorbitanti per l’Ente, a parte un riconoscimento per l’espletamento delle attività, per una somma di 2000 euro l’anno.

In questo modo si intende favorire l’attività di collaborazione riguardo i piani di sicurezza, fondamentale soprattutto per quei piccoli territori che vedono aumentare però esponenzialmente il flusso turistico specie in questo periodo dell’anno.