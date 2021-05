Cardiologia a rischio all’ospedale di Sapri: “Situazione intollerabile”

L’Associazione Culturale Proudhon Golfo di Policastro si unisce al grido di allarme dei Cittadini del comprensorio, in riferimento alla carenza di organico del personale medico ed infermieristico del Reparto di Cardiologia e Unità Coronarica dell’Ospedale di Sapri.

“La più volte denunciata situazione, che rende ancor più evidente il necessario potenziamento delle suddette strutture, per il corretto funzionamento delle emergenze cardio-coronariche, è ormai arrivata a livelli di intollerabilità, in quanto non è più possibile fare esclusivo affidamento sull’abnegazione di soli tre dirigenti medici per il buon andamento del reparto, peraltro già irresponsabilmente oberati da un eccessivo carico di lavoro e di turni che non possono coprire tutte le fasi, sia diurne che notturne, ai fini di una corretta vigilanza dei pazienti ricoverati”, fanno sapere dall’associazione.

E aggiungono: “Altrettanto intollerabile è il silenzio dell’autorità politica, ovvero dei sindaci del Golfo di Policastro, dei Consiglieri Regionali e dei Parlamentari eletti nella provincia di Salerno, in quanto riteniamo non sia possibile disinteressarsi così palesemente dei problemi di una struttura deputata a salvare la vita dei cittadini”.

Pertanto l’Associazione Culturale Proudhon Golfo di Policastro “auspica un sollecito intervento da parte della direzione dell’Asl Salerno per un reclutamento straordinario del personale medico specialistico ed infermieristico, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini del territorio, e si rende disponibile per eventuali azioni di lotta da coordinare tramite la creazione di un apposito comitato, laddove i comitati esistenti avessero dismesso il loro ruolo”