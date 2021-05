Incidente al porto di Salerno, muore 35enne

Era rimasto gravemente ferito in un incidente occorsogli presso il porto di Salerno. Per Matteo non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo il ricovero in ospedale nella giornata di ieri.

Matteo Leone aveva 35 anni, era dipendente della cooperativa Flavio Giola, ieri pomeriggio era rimasto ferito dopo essere stato investito da una macchina operatrice guidata da un collega. Il giovane era stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Nella notte il cuore del 35enne ha smesso di battere. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Matteo aveva sconfitto giovanissimo la leucemia. Nel 2012 aveva perso il padre: anche lui morto in un incidente sul lavoro.