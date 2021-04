22 aprile: oggi è la giornata della Terra

E’ il 112° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 253 giorni.

Santi del giorno

Santa Leonida (Martire, padre di Origene)

San Caio (Papa)

Sant’Agapito I (Papa)

San Sotere (o Sotero, Papa)

San Maryahb (Martire)

Sant’Opportuna di Seez (Badessa)

Sant’Abrosino (Martire)

Sant’Apelle

Santa Senorina di Vieira (Badessa)

Etimologia

Leonida, deriva dal greco Leonidas, poi latinizzato in Leonides ed ha il significato di “che ha la forma di un leone, simile ad un leone”. Fu il nome del re di Sparta eroe delle Termopili.

Proverbio del giorno

Aprile fa i fiori e maggio ha gli onori.

Aforisma del giorno

I savi hanno più da imparare dai pazzi che i pazzi dai savi. (M. de Montaigne)

Oggi è

Giornata della Terra

Accadde Oggi

1978 – I Blues Brothers debuttano al Saturday Night Live

Sei nato oggi?

Nella vita non conosci mezze misure e tendi a vivere tutte le situazioni in modo esasperato. Questo atteggiamento può crearti nel lavoro dei problemi che potrai superare imparando l’arte della pazienza, della tolleranza, e cercando di essere un po’ più diplomatico. In amore sei passionale e a volte un po’ tirannico. Il tuo partner però saprà perdonare i tuoi difetti e non ti farà mancare il sostegno del suo amore.

Celebrità nate in questo giorno

1909 – Rita Levi-Montalcini

1909 – Indro Montanelli

1954 – Serena Dandini