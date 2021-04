16 aprile: Papa Benedetto XVI compie 94 anni

E’ il 106° giorno dell’anno, 15ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 259 giorni.

Santi del giorno

San Benedetto Giuseppe Labre (Pellegrino)

Santa Bernadetta Soubirous (Vergine)

San Contardo d’Este

San Drogone (Recluso a Sebourg)

San Fruttuoso di Braga (Vescovo)

San Leonida e VII donne (Martiri a Corinto)

Santa Engrazia (Vergine e Martire)

Etimologia

Benedetto, é un nome latino derivante da “benedictus”, che significa “benedetto da Dio”, ampiamente usato in ambienti cristiani fin dalle origini. Deve la sua fama a numerosi santi e beati, in particolare San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, fondatore dell’Ordine dei monaci benedettini e dell’Abbazia di Montecassino.

Proverbio del giorno

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore.

Aforisma del giorno

Gli Angeli sono i ministri invisibili di Dio, ed anche i nostri Custodi, avendo Dio affidato ciascun uomo ad uno di essi. (Catechismo di S. Pio X)

Accadde Oggi

1924 – Fondata la Metro Goldwyn Mayer

Sei nato oggi?

Puoi contare su una grande vitalità e su di un istintivo ottimismo che ti porta sempre a vedere l’aspetto positivo di quel che accade. Nel lavoro ti affermi senza difficoltà ma il tuo amore per le cose preziose ti porta spesso a spendere al di là delle tue possibilità. In amore ti mostri stranamente timido e timoroso, ma, nonostante questo, non tarderai a trovare la persona che può renderti felice.

Celebrità nate in questo giorno

1927 – Papa Benedetto XVI

1889 – Charlie Chaplin

1844 – Anatole France

Scomparsi oggi

1859 – Alexis de Tocqueville