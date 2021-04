Casal Velino: chiuso istituto del Bivio di Acquavella

Da oggi chiuso il plesso scolastico del Bivio di Acquavella, nel Comune di Casal Velino. Il provvedimento arriva su disposizione della dirigente scolastica Maria Masella, sentite le autorità locali. Stop, quindi, alle lezioni presso la scuola dell’infanzia.

Alla base della scelta un sospetto caso covid per il quale si attende conferma.

Quella di Acquavella è soltanto l’ultima scuola, in ordine di tempo, a chiudere causa covid. L’attività didattica dalla sua ripresa in presenza sta subendo in varie località dei problemi. Si va avanti a singhiozzo e per molti è ripresa la Dad.