Prignano e Ogliastro Cilento: nuovi contagi, disposti maggiori controlli

«In data odierna mi è stata comunicata la positività al Covid di 5 nostri concittadini. A parte un caso, trattasi di contatti dei due casi di domenica scorsa e, pertanto, gli stessi sono già in isolamento domiciliare. In totale i casi di positività al Covid 19 a tutt’oggi sono 13 e tutti i contagiati fortunatamente stanno in discrete condizioni di salute. Invito nuovamente e per l’ennesima volta tutta la popolazione a rispettare le normative anti covid, in particolare a non riunirsi nelle famiglie, a uscire solo se strettamente necessario e ad evitare gli assembramenti». Così Giovanni Cantalupo, sindaco di Prignano Cilento.

In paese il numero dei positivi aumenta, come sta accadendo anche in molte altre località del comprensorio cilentano. Come segnalato da molti amministratori locali si registra scarsa attenzione al rispetto delle regole imposte dalla zona rossa. Ecco perché è stato disposto un maggiore controllo del territorio.

Nuovi contagi anche nella vicina Ogliastro Cilento. Positivo al covid un intero nucleo familiare. Da palazzo di città osservano come “gli ultimi contagi sono stati determinati quasi sempre da giovani”; di qui l’appello a rispettare le regole.