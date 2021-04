Reddito di cittadinanza: nel 2021 scoperti già 24 furbetti nel salernitano

I Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Salerno nel primo trimestre del 2021 hanno eseguito d’iniziativa controlli in 66 aziende verificando circa 300 posizioni lavorative, nonché ulteriori accertamenti posti in essere su richiesta dei comandi arma dislocati sul territorio del comando provinciale carabinieri di Salerno finalizzati alla verifica della posizione di soggetti sottoposti a misure cautelari personali, che hanno portato all’individuazione ed alla relativa segnalazione all’INPS ed all’autorità giudiziaria di n. 24 “furbetti del reddito di cittadinanza” i quali percepivano indebitamente il sostegno economico.

Nel corso dei controlli sono stati individuati tra gli altri 30 lavoratori irregolari, e tra questi 24 totalmente in “nero”, utilizzati senza alcuna tutela assicurativa e previdenziale, di cui 2 percepivano indebitamente il suddetto beneficio. Sono 22 invece le persone che, sottoposte a misure cautelari personali o comunque condannate in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per delitti particolarmente gravi, percepivano indebitamente la misura del reddito di cittadinanza.

L’importo complessivo delle somme indebitamente erogate – e quindi segnalate alla magistratura ed all’inps per il recupero, la revoca del beneficio e il sequestro penale – ammonta ad oltre 50.000,00 euro.