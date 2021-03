Sicurezza sul lavoro: 10 imprese sanzionate nel salernitano

Intensificati i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno, anche a seguito dell’incremento nella provincia del numero degli infortuni sul lavoro nei cantieri dall’inizio dell’anno 2021. I militari del Nil, coadiuvati dall’arma territoriale nella scrupolosa ed attenta selezione degli obiettivi da ispezionare, all’esito dei controlli effettuati nei mesi di febbraio e marzo, hanno deferito alla Procura della Repubblica 10 titolari di imprese edili per violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando 10 provvedimenti di sospensione dell’ attività imprenditoriale.

Di questi 7 per la presenza in cantiere di lavoratori “in nero” e 3 per gravi violazioni del protocollo anticovid- 19. Sono invece 18 i titolari di imprese edili sanzionati per la mancata attuazione del protocollo anticovid-19. Questo il primo bilancio dei mirati servizi posti in essere dal Nil, unitamente al nucleo operativo del gruppo carabinieri tutela lavoro di Napoli, e dell’ ispettorato territoriale del lavoro di Salerno, coadiuvati dai militari del comando provinciale carabinieri di Salerno.

Nei confronti dei titolari delle imprese edili sottoposte a verifica che non hanno rispettato le norme basilari inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, all’esito dei controlli sono state irrogate sanzioni amministrative ed ammende per circa euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) le attività di controllo proseguiranno senza sosta, anche durante le festività pasquali ed interesseranno tutto il territorio della provincia, al fine di tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro .