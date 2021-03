Agropoli, Coppola su scuola a Mattine: presto la ripresa dei lavori

Altro mercoledì social per il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che ogni settimana dà appuntamento ai suoi cittadini sul suo profilo Facebook, per fare il punto della situazione e rispondere ad eventuali quesiti. Le domande più frequenti hanno riguardato opere pubbliche e scuole. In particolare su quest’ultimo tema si è affrontato il problema dell’istituto di località Mattine, per il quale i lavori sono rimasti a lungo fermi al palo.

Il primo cittadino ha ripercorso la storia dell’opera e ha poi chiarito i motivi dei ritardi, precisando però, che il cantiere sta per riprendere.

«Compito di un bravo sindaco è immaginare l’opera pubblica, trovare le fonti di finanziamento, ottenere i pareri, predisporre il progetto e avviare la gara. Questa ci consegna la ditta che dovrà effettuare i lavori – ha detto Coppola – Può capitare che i lavori possano fermarsi per qualche motivo. In questo caso si sono fermati perché si è implementata la struttura per renderla più sicura, poi c’è stato il cattivo tempo e un problema con la ditta del progetto stesso».

«Ci sono stati problemi», ha ammesso Coppola che ha poi garantito: «cercheremo di recuperare i tempi perduti. Non c’è colpa del sindaco in questi casi, purtroppo si tratta di eventi che possono capitare».

«Da qui a pochi mesi siamo convinti che si vedrà la struttura e potremo programmarle l’inaugurazione», ha concluso il primo cittadino.