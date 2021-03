Marina di Camerota: al via l’organizzazione del Meeting del mare

«Quello appena trascorso è stato l’anno della perdita. Ognuno di noi ha perso qualcosa: la libertà di vivere normalmente, di spostarsi, di abbracciarsi. Molti hanno perso parenti, amici, conoscenti.

Ecco perché, nel nostro piccolo, stiamo lavorando per riuscire a non perdere quel concentrato di musica arte e socialità che il Meeting del Mare rappresenta da ormai 24 anni per il nostro territorio». Così l’organizzazione del Meeting del Mare annuncia l’avvio della macchina organizzativa per la venticinquesima edizione del Meeting del Mare.

Sarà un festival in sicurezza, che garantirà il distanziamento rispettando tutte le stringenti norme anti Covid, precisano dall’organizzazione.

Già definito il tema: “Il Corpo”. Una scelta non casuale perché «possiamo rinunciare, temporaneamente, all’assembramento fisico ma non a quello mentale».

Nei prossimi giorni verranno definite ulteriori novità relative al Meeting del Mare, kermesse che ogni anno si svolge a Marina di Camerota.

Lo scorso anno a causa del covid l’evento si è tenuto, ma in maniera ridotta rispetto al consueto.