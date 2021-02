Pisciotta, comune punta a riqualificazione della spiaggia di Fiumicello

PISCIOTTA. Il comune, retto dal sindaco Ettore Liguori, tramite apposito atto d’indirizzo, ha deciso di realizzare opere di riqualificazione della frazione Rodio. L’idea dell’amministrazione è di dotare l’area di una ”marina” nel tratto di litorale cittadino più vicino ad ovest e confinante con la città di Ascea. Nella strategia, rientra particolarmente, la spiaggia di Fiumicello, zona ad oggi interessata da lavori di ripristino della condotta idrica CONSAC e di messa in sicurezza dell’alveo fluviale.

Questa zona purtroppo da decenni non è più agevole e fruibile alla cittadinanza, in ragione di uno stato d’abbandono, soprattutto nella parte finale.

Per questo l’Ente sta studiando l’esecuzione di interventi di vera e propria ingegneria naturalistica ricostituendo il percorso che da Rodio si possa congiungere alla spiaggia di Fiumicello nonchè alla località Ischiferretti. Nella strategia di riqualificazione il comune punta anche a migliorare la visione, regalando a cittadini e turisti un paesaggio meraviglioso, dei tanti beni culturali presenti nel paese cilentano come palazzo Landulfo e il Santuario Diocesano di Sant’Antonio Abate.

Il responsabile comunale dei lavori pubblici, Domenico Conti, è stato incaricato di verificare la possibilità di utilizzo del tracciato in questione secondo una strategia che, se in grado di svilupparsi, può rappresentare un volano importante per il turismo cittadino.