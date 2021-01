Emergenza covid, nuove misure restrittive a Vibonati

C’è apprensione a Vibonati per l’aumento di nuovi casi covid. Per questo il primo cittadino Franco Brusco ha disposto alcune restrizioni finalizzate a limitare il contagio. A partire da domani è sospeso il mercato settimanale ad esclusione della vendita di prodotti alimentari, frutta e verdura; sospeso anche il commercio ambulante. Imposto il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di necessità. Chiusi i bar a partire dalle 5 e fino alle 18. Le regole valgono per alcuni spazi pubblici dove possono crearsi assembramenti.

Nello specifico si tratta di via Roma e via Diavolo, Corso Umberto I, Piazzetta Tirone, località San Pietro Calderaro e Acanfora, via della Repubblica. In queste zone è consentito il passaggio pedonale e veicolare per comprovate esigenze di natura sanitaria, di lavoro e di accesso agli esercizi commerciali aperte al pubblico. Possibili anche le attività motorie singole.

Al contempo sono chiusi gli uffici comunali. Rinviata anche l’apertura delle scuole.