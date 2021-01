L’almanacco del 12 gennaio 2021

E’ il 12° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 353 giorni.

Santi del giorno

San Bernardo da Corleone (Religioso)

Santa Taziana di Roma (Martire)

San Benedetto Biscop (Abate)

San Ferreolo di Grenoble (Vescovo e Martire)

Sant’Aelredo (Etelredo) di Rievaulx (Abate)

Sant’Arcadio di Cesarea di Mauritania (Martire)

Santa Cesira (Cesaria) di Arles (Sorella di San Cesario)

Santi Tigrio ed Eutropio (Martiri)

Etimologia

Ilaria, questo nome deriva dal personale latino “Hilarius”, presente soprattutto in epoca imperiale, significante “allegro, giocondo, ilare”. E’ un nome che attualmente gode di una buona diffusione in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Ogni gatta ha il suo gennaio.

Aforisma del giorno

I matrimoni hanno la luna di miele; le vedovanze anche (A.Scholl)

Accadde Oggi

2010 – Terremoto di Haiti

Sei nato oggi?

Hai un temperamento passionale ed impulsivo: puoi fare a meno di tutto tranne che di emozioni forti in grado di garantirti una vita così intensa da diventare “spericolata”. I cambiamenti, sia in amore che nel lavoro, sono all’ordine del giorno. Non sempre le cose filano lisce ma le difficoltà non ti spaventano e, grazie al tuo entusiasmo e alla forza che ti anima, riesci sempre a superarle e a ottenere dalla vita quello che vuoi tu.

Celebrità nate in questo giorno

1954 – Gianni Riotta

Scomparsi oggi

1976 – Agatha Christie

1991 – Vasco Pratolini