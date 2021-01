Pochi infermieri e Oss all’ospedale di Agropoli, allarme dei sindacati

Carenza di personale infermieristico e di supporto Oss per il reparto Covid all’ospedale di Agropoli, appello della Uil Fpl Salerno all’Asl. “L’ospedale da mesi è diventato un punto di riferimento nel Cilento per la lotta al virus, ma tuttavia si registrano carenze di personale che rendono più difficoltose l’assistenza ai pazienti. L’Azienda deve garantire i livelli di sanità sufficienti per il comprensorio a sud di Salerno”, fanno sapere dal sindacato.

“Da tempo stiamo denunciando una mancanza di attenzione per questo presidio, che resta fondamentale anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Ci aspettiamo dall’Asl Salerno l’attenzione giusta affinché le attuali maestranze non siano costrette a turni estenuanti per garantire le giuste cure a chi soffre e combatte contro il virus”, concludono dalla Uil.

Già nei giorni scorsi i sindacati avevano lanciato l’allarme. In quel caso erano state osservate criticità presso l’Usca.