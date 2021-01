Vallo, incendio nella notte: distrutta attività commerciale

Incendio nella notte a Vallo della Lucania. Completamente distrutta un’attività commerciale. Le fiamme sono divampate all’interno di un negozio di abbigliamento situato nei pressi del distretto sanitario a pochi passi dal centro cittadino. Intorno alle 23 ai vigili del fuoco è arrivata la richiesta di intervento. A far scattare l’allarme i carabinieri della locale compagnia diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio allarmati per la fuoruscita di fumo dall’attività commerciale.

Sul posto i caschi rossi con il caposquadra Volpe. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme evitando il propagarsi delle fiamme. L’incendio ha tuttavia distrutto l’attività commerciale.

Indagini in corso per appurare l’origine del rogo. Non si esclude nessuna ipotesi dal dolo alla causa accidentale