San Mauro Cilento, arriva la fibra ottica

“Da oggi la Tim ha acceso a San Mauro Cilento la linea della fibra ottica e il Ministero l’ha resa vendibile ai vari gestori”. Lo hanno reso noto dal comune di San Mauro Cilento. Una buona notizia con cui iniziare il 2021.

San Mauro Cilento completa l’elenco dei comuni della zona dotati dell’importante servizio di connessione veloce. Nei prossimi giorni sarà attivo anche nella frazione costiera di Mezzatorre.

In questo momento storico la fibra ottica assume ancora più rilievo considerato che in molti hanno necessità di una buona connessione per lo smart working e la didattica a distanza.

“Un servizio importante per restare o tornare da noi”, dicono da palazzo di città, confermando quanto sia importante una rete efficiente, anche per ridurre il divario tra i centri più grandi e le aree interne.

L’avvio dei lavori per la fibra ottica è iniziato negli anni scorsi, in molti casi si sono registrati dei ritardi nel loro completamento, ma negli ultimi mesi si è provato a dare un’accelerazione per garantire l’attivazione della fibra.