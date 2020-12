Orria, Inverso: nei prossimi mesi valuterò la ricandidatura

ORRIA. In una lettera aperta inviata alla cittadinanza per trasmettere i suoi auguri di buon Natale, Mauro Inverso, primo cittadino di Orria, aveva fatto pensare che non si sarebbe più candidato alla guida del suo paese natio.

Ciò ha aperto a vari interrogativi. Ecco perché lo stesso amministratore cilentano ha voluto fare chiarezza.

“La scelta di essere ricandidato o meno non dipende solo da me ma da chi mi ha voluto la prima volta e mi ha fortemente sostenuto in questi anni di amministrazione, oltre alla volontà popolare (che resta la cosa più importante!) – ha spiegato Inverso – Pertanto, sempre che il mio stato di salute me lo consenta, nei mesi a venire valuterò un’eventuale ricandidatura”.

“Nei prossimi mesi farò, insieme a tutti i miei amici amministratori/consiglieri di maggioranza che mi hanno affiancato in questi anni, il resoconto di ciò che è stato fatto e messo in cantiere per i prossimi cinque anni, dopodiché, sempre insieme a loro, valuterò cosa fare per la prossima amministrazione”, ha concluso Mauro Inverso.