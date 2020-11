Si disputerà questa domenica la sfida Gelbison- Città di Sant’Agata, match valido per il campionato di Serie D. Ad ufficializzarlo è stata la Lega Nazionale Dilettanti, che ha fissato il 29 di novembre la sfida tra cilentani e siciliani. Anche i rossoblù, nel primo pomeriggio, hanno diffuso la notizia della nuova data indicata per l’incontro valevole per il girone I di quarta serie, in programma originariamente domenica 25 ottobre.

La gara fu rinviata nuovamente nelle settimane passate

La partita aveva visto, nelle settimane scorse, il suo inserimento nella serie di incontri fissati dalla LND nel mese di novembre. La gara, della quinta giornata di Serie D, vista la mancata disputa causa Covid giunta ad ottobre non vide il suo regolare svolgimento nemmeno il 15 novembre. La motivazione, purtroppo, era sempre la stessa, ovvero casi di positività all’interno del gruppo rossoblù. Questo l’annuncio reso noto, nella giornata odierna, dall’ufficio stampa dei ragazzi allenati da Giuseppe Ferazzoli, che scenderanno finalmente in campo domenica. Ai vallesi, poi, resterà da giocare, ancora, il recupero del sesto turno di quarta serie contro l‘Acr Messina.

L’annuncio della gara Gelbison-Città di Sant’Agata

La Gelbison torna in campo. Il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che, la gara di recupero Gelbison-Città di Sant’Agata, valida per la quinta giornata di andata del Campionato Serie D 2020/ 2021 sarà disputata domenica 29 novembre. L’incontro si terrà allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania con inizio alle ore 14.30.