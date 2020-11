Capaccio Paestum, Viale della Repubblica: comune punta a riqualificazione

Il comune di Capaccio Paestum, retto dal sindaco Franco Alfieri, punta alla riqualificazione della centrale Viale della Repubblica a Capaccio Scalo. L’ente per i lavori di restyling dei marciapiedi, il rifacimento del tratto di pista ciclabile, sostituzione del guardarail e costruzione di una siepe con annessa segnaletica e strisce bianche trasversali, ha previsto una perizia di spesa di 100 mila euro: di queste risorse metà finanziamento dovrebbe arrivare dalla Regione Campania, mentre la restante parte dal bilancio dell’Ente.

Il tratto principalmente interessato è quello adiacente la villa comunale, in questo modo l’amministrazione punta a migliorarne la sicurezza consentendo anche ai pedoni un transito più fruibile ed agevole.

Il nuovo corso amministrativo a Capaccio Paestum ha posto molto l’accento sulla manutenzione dei tratti viari: nel giugno scorso, ad esempio, va rammentata la spesa di quarantaseimila euro a Capaccio Scalo per via Romita ,via De Nicola e via Sacco, e a Spinazzo. Di recente, inoltre, ha preso il via l’importante progetto per via Magna Graecia.