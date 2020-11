L’almanacco del 12 novembre 2020

E’ il 317° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 49 giorni.

Santi del giorno

San Renato

San Livinio (Martire)

San Cuniberto di Colonia (Vescovo)

San Machar di Aberdeen (Vescovo)

San Margarito Flores Garcia (Sacerdote e Martire)

San Nilo il Sinaita (Confessore)

Sant’Emiliano della Cogolla (Monaco)

Etimologia

Renato, deriva con ogni probabilità da una radice celtica dall’oscuro significato, che ha dato origine al latino “renatus”, “nato a nuova vita”, che conobbe molta fortuna tra le comunità cristiane. Pur essendo oggi estremamente diffuso, è stato per secoli una vera rarità.

Proverbio del giorno

L’oro non compra tutto.

Aforisma del giorno

Beltà e follia vanno spesso in compagnia. (Proverbio)

Accadde Oggi

2003 – Strage di Nassiriya

Sei nato oggi?

Per sentirti vivo ed essere soddisfatto della tua vita hai bisogno di continue emozioni e preferisci, se occorre, affrontare situazioni difficili piuttosto che ingrigire nel tran tran quotidiano. Nel lavoro sei un ottimo manager o un grintoso imprenditore. In amore sai amare come pochi, ma non sempre le tue scelte sono razionali.

Celebrità nate in questo giorno

1929 – Grace Kelly

1969 – Mietta

1982 – Anne Hathaway

Scomparsi oggi

2006 – Mario Merola

1992 – Giulio Carlo Argan