Covid, salgono i contagi in Cilento e Diano

C’è anche il consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro, tra i nuovi contagiati dal coronavirus nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’ex amministratore di Roccagloriosa è soltanto l’ultimo dei nuovi positivi. Ieri la situazione peggiore si è avuta nel Vallo di Diano: 1 positivo a Sant’Arsenio, Polla, Montesano sulla Marcellana e Sanza, 2 a Teggiano, 3 a Padula, ben 12 a Sala Consilina.

5 positivi a Capaccio Paestum dove il totale dei positivi sale a 28. 3 contagi ad Albanella, Vibonati, Aquara, Castellabate, Sapri e Camerota, 4 a Castel San Lorenzo, 2 a Laurino e Santa Marina, 1 ad Agropoli, Roccagloriosa, Pollica e Torre Orsaia.

Non mancano buone notizie: ad Aquara il cluster dovrebbe essere estinto dopo l’analisi di un nutrito gruppo di tamponi effettuato in collaborazione con la Bcc di Aquara; ieri un solo positivo. Negativi i tamponi su bambini e insegnanti della scuola dell’infanzia Rodari di Vallo della Lucania dove nei giorni scorsi si era registrato un positivo. Timori si registrano, però, presso il reparto di psichiatria del “San Luca” dove è risultata positiva un infermiera. Preoccupa anche la situazione ad Omignano e Salento per la positività del parroco Don Luigi. Nel primo comune tre contagi e la situazione si complica: positiva anche la madre del sindaco e lo stesso primo cittadino è in isolamento. Probabile per la prossima settimana una screening di massa.