Covid: altri due casi a Sapri, 5 a Sala Consilina

Ancora 2 casi da acovid sono stati registrati questa mattina a Sapri. Si tratta di una ragazzina di 15 anni (collegata ad un cluster in essere) e di un uomo, facente parte di un nucleo familiare con un componente positivo.

Da segnalare l’aumentano dei pazienti ospedalizzati. Per altri 2 (residenti a Sapri e Casaletto Spartano), infatti, è stato necessario il ricovero ieri. Una delle due in particolare ha bisogno di ventilazione e se la situazione non migliora nelle prossime ore è concreto il rischio terapia intensiva.

Salgono i contagi anche in altre località del Golfo di Policastro: 5 sono i nuovi casi a Santa Marina (25 il totale) mentre altri 3 sono i nuovi ‘positivi’ registrati nel Comune di Vibonati (10 in totale gli attualmente contagiati al covid).

Nel Vallo di Diano 5 nuovi positivi a Sala Consilina.