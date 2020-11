Covid, Sapri raggiunge quota 45 contagi

SAPRI. Altri 2 contagi sono stati registrati in mattinata nella Città della Spigolatrice. Si tratta di un uomo e una donna, sintomatici, appartenenti ad un unico cluster familiare. Entrambi erano in isolamento da tempo. Con questi due nuovi contagi i casi ‘attivi’ in Città diventano 45.

Sono attese nelle prossime ore le valutazioni dell’Unita di Crisi Regionale in merito alle soluzioni da adottare per ridurre i contagi in riva alla baia.

È stato stesso il Sindaco Gentile, ieri, ad annunciare di avere interessato gli esperti per una valutazione più attenta della situazione epidemiologica e del trend in forte crescita dei contagi in città.