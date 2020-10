La ministra Azzolina scrive a De Luca: “Non chiudiamo le scuole”

La Regione Campania è stata una delle poche Regioni in Italia a disporre la chiusura delle scuole. Un provvedimento che ha scatenato non poche polemiche. Sul caso è intervenuta anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina che ha deciso di scrivere una lettera indirizzata ad Attilio Fontana, il Governatore della Lombardia, e a Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, chiedendo a loro di riaprire tutte le scuole in seguito alle ordinanze regionali da loro emesse

Nel dettaglio, Fontana ha deciso di attivare da lunedì prossimo la didattica a distanza solamente per le scuole superiori lombarde, mentre De Luca ha imposto la chiusura momentanea di tutte le scuole campane.

“In una fase così complessa per la Nazione, – si legge nella corrispondenza della Azzolina – desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse”.