Ispani: “giunta si aumenta i compensi”, è polemica

ISPANI. La giunta comunale, guidata dal neo sindaco Francesco Giudice, tra i suoi primi atti dopo l’insediamento ha deciso di aumentare i compensi. A segnalare il caso è il capogruppo di minoranza Francesco Milo. La scorsa settimana, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di adeguare l’indennità di funzione mensile del sindaco che guadagnerà 1658,38 euro al mese. Una notizia che ha fatto discutere ma su cui la maggioranza ha dato una diversa versione dei fatti.

Tutto sarebbe avvenuto nel rispetto della legge. Alla base del provvedimento, infatti, c’è il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato la scorsa estate con cui si dispone l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti.

“La nuova legge parla di un incremento che, per il bene della cittadinanza e del comune, poteva anche non essere attuato, come è stato per tanti anni”, accusa Milo. Di diverso avviso Antonio Ionnito, capogruppo di maggioranza secondo cui “Qualcuno senza scrupoli ha modificato come al solito la realtà a suo piacimento”. L’adeguamento dell’importo, di circa 200 euro, sarebbe avvenuto secondo una precisa normativa e non ha discrezione dell’amministrazione.