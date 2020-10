Ospedale di Polla, apre area covid e stop alle visite

Il presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla passa alle contromisure per fronteggiare l’emergenza covid. Due le novità: riapre l’area per i pazienti covid ma cessano momentaneamente la visite ambulatoriali.

Il dottore Domenico Rubino continuerà, come nei mesi scorsi, ad occupare responsabile dell’area Covid. Per accedere alle prestazioni ospedaliere è necessario avere effettuato il tampone così da garantire la sicurezza di medici e pazienti per i day hospital, ricoveri e accessi al pronto soccorso.