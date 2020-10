Buccino, positiva la titolare di un centro estetico

É di ieri pomeriggio l’ordinanza del Sindaco di Buccino, Nicola Parisi, che, in via precauzionale, ha sospeso le attività scolastiche delle Scuole di ogni ordine e grado. Misura che si è resa necessaria, così come ha precisato il primo cittadino, dopo che è stata trovata positiva al Covid19 la titolare di un centro estetico. In queste ore si sta cercando di capire chi possano essere le persone venute in contatto con la contagiata.

La riapertura delle Scuole è prevista tra dieci giorni a partire da oggi. Inoltre, il Sindaco chiede alla popolazione cautela e di non farsi prendere dal panico, di allertare chi di competenza, o di contattare direttamente lui o il Vice Sindaco per ogni comunicazione riguardante il contagio.

Ricordiamo che Buccino ed è stato uno dei pochi comuni del Vallo di Diano a non rientrare tra le “Zone Rosse”, durante lo scorso lockdown. Intanto, nelle campagne ci si prepara alla raccolta delle olive, con lo spettro di nuove misure restrittive.